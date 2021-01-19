HAHAHHAHA!

Geniş kadronun neden önemli olduğunun göstergesi bir maçtı. Birçok eksiği bulunan Fenerbahçe, "sanki eksiği" yokmuş gibiydi. Bu sıkışık maç trafiğinde geniş kadrosu bulunan sarı-lacivertliler bütün takımlardan daha avantajlı. Ankaragücü atletik oyunculardan kurulu diri bir takım. Maç başlar başlamaz Fenerbahçe'yi önde karşıladılar, kaptıkları toplarla da etkili olmayı başardılar. Ancak zaman geçtikçe kalite kendini gösterdi. Ön tarafta Thiam, Valencia ve Samatta, birbirlerine ısınmaya başladı. Erol Bulut bu üçlüde ısrar ederse rakiplerin korkulu rüyası olurlar. En önemli özellikleri topu rakibin üzerine sürmeleri. Bu benim, "büyük oyuncu" kriterimdir. Bir futbolcu dikine topu rakibin üzerine sürüyor ve adam eksiltiyorsa değerlidir.

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Mbwana Samatta da kendini göstermeye başladı. Attığı gol aslında tam Samattavariydi! Gücüyle, kuvvetiyle, vazgeçmeden yaptığı presle golü buldu. Bir şey soracağım; Gökhan Gönül'ü arayan var mı? Nazım gerçekten çok üst düzey bir performans gösterdiği için kimsenin aklına Gökhan gelmiyor. Ancak aynı şeyi Novak için söyleyemeyeceğim. Dün Fenerbahçe Caner'i çok aradı. Özellikle de duran toplarda...

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Son sözüm Serdar Aziz'e... Bak güzel kardeşim, kendini bağıraçağıra yere attığın pozisyonları defalarca seyrettim. Birçoğunda rakibin teması bile yok. Bir de dakikalarca yerde yatıyorsun. Eve gidip maçı izlediğinde hiç yüzün kızarmıyor mu? Maç 0-0'ken bile yerde yatıp takımına zaman kaybettiriyorsun. Yapma! Fenerbahçe emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bir de bu takıma Mesut Özil girecek! HAHAHAHHAHA