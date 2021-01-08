Kralın değil kralların takımı

Kafası çok çalışmayanlar, futbolun hangi duruma geldiğini bilmeyenler, taktik kelimesinin ne anlama geldiğini çözemeyenler; "Fenerbahçe top oynamadı" diyecekler büyük ihtimalle... Oysa futbol artık sadece delicesine hücum etmek değil, sahaya akıl koymaktır. Alanyaspor takımını inanın mevcut teknik direktörü Çağdaş Atan'dan daha iyi tanıyor Erol hoca... Topu rakibe vermek, topla daha az ama daha etkili oynamak bir taktiktir. Ben çok maç bilirim ki; Fenerbahçe istatistikleri paramparça etmiş ama karşılaşmayı kaybetmiş.

Hangisini tercih edersiniz? Bu pandemi döneminde, haftada 2 maç oynarken, oyunun büyüklüğü değil, skor önemlidir. F.Bahçe'de şu sıralar takım penaltıcısı belli değil. Eline topu alan penaltıyı atıyor. Takım sahaya çıkarken bırak penaltıyı, korneri hatta tacı atacak oyuncu belli olmalıdır.

Yoksa kaos olur saha içinde...

Fenerbahçe'de birçok oyuncu skora katkı yapıyor. Yani bu iş sadece forvetlere kalmıyor. "Gol kralının" değil "kralların" çok olduğu takım şampiyon olur. Geçen sezonu hatırlayın, Trabzonspor kral çıkardı ama şampiyon olamadı.

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İki asist yapıp, maçı F.Bahçe lehine çeviren Ozan, bu sezon bilmem kaçıncı kez maçın yıldızı oldu. İlk kez bir futbolcunun bu denli bir gelişim gösterdiğine şahit oluyorum. Sanki ona sihirli bir değnek dokunmuş gibi.

Valencia'nın penaltı kaçırmasına rağmen takım için ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüzdür. Hem hücumda hem de savunmada inanılmaz işler yapıyor. Yokluğunda ardı ardına kaybedilen puanlar onun ne kadar önemli bir isim olduğunu gösteriyor. Alanyaspor gibi önemli bir kadroyu mağlup etmek F.Bahçe'nin kendine olan güvenini yukarı taşır.

Altay'ın kritik kurtarışları galibiyetin gelmesinde önemli bir rol oynadı.

Bundan sonra Bulut'un yapması gereken tek şey sahaya taktiksel akıl koymak olacaktır.