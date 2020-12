Canavarlar!

Bir takımın en dengeli oyuncuları stoperlerdir.

Kafaya çıkarken, rakibi karşılarken, hamle yaparken en çok onlar dikkatli olmalıdır. Zira çoğunlukla bu söylediklerimi ceza sahası içersinde yaparlar. Kaleciden sonraki ilk, takımın son adamlarıdır stoperler... Fenerbahçe'de en akıllı müdahaleler yapması gerekenler, takımın en aptalı gibi davranıyor!

G.Antep maçı dahil tam 6 penaltıya sebebiyet vermişler, gördükleri kırmızı kartları saymıyorum bile...

Arkadaş dost musunuz, düşman mı? Rakip forvetlerden bile daha etkili olmuşsunuz!

İsteseniz bu kadar zarar veremezsiniz takıma!

Pelkas'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü bence şüpheliydi. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca hakemler VAR'a gitmeye Bile gerek duymuyor. Bu hakemlere, çok afedersiniz - bekçilere çok saygı duymama rağmen, "Bekçi bile olamazsınız" diye bağırmak mı gerekiyor? Galiba kibar olmak, saygı duymak, dürüstlüğe inanmak bizim ligimizde kâr etmiyor!

Be hey Erol hoca; Mert Hakan'da benim göremediğim ne gördün de maçın sonuna kadar sahada tuttun?

Bu takımda Samatta ve Valencia'nın acilen geri dönmesi şart. Yoksa bu oyunla Fenerbahçe daha çok puan kaybeder.

Son sözüm Erol hocaya: Hep bizim kalemize şu kadar geldiler, bu kadar gol oldu diyorsun ya!

Bunun sebebi tandemi bir türlü oturtamamandır aslında... Bu penaltı ve kırmızı kart canavarı stoperlerle daha çok, "Neden böyle oldu?" diye düşünürsün. A planın Bile işlemezken, her türlü planım var hikayesine ben asla inanmıyorum.

Aklını başına topla, sana her hafta sorduğum sorulara cevap ver. Bana değil kendine! Bu haftaki sorum şu:

Cisse'nin yerine Ademi'yi oyuna alarak ne düşündün, ne olacağını hayal ettin?