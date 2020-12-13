Son uyarı!!

Elinde iki 11 olup da, "doğru" olan 11'i çıkaramamanın bir açıklaması var: Kafa karışıklığı!

Bak Erol hoca; hala ve inan gelecekte de sana güveniyorum, güveneceğim. Ancak büyük takım, şampiyonluk yarışı çoğu zaman hocaların dengesini bozar.

Aman senin dengen bozulmasın.

Yan faktörlerin; senin oyuncu seçimlerine, sistem tercihlerine dahil olmasına izin verme.

Her hafta Altay'ın, "olağanüstü" performansını konuşacaksak bu takım Fenerbahçe değildir.

H H H

Her hafta Ozan'ın, "olağanüstü" performansını konuşuyorsak bu takım Fenerbahçe değildir.

Fenerbahçe'nin ofansif oyuncularını konuşuyorsak şampiyon olur. Öyle görüyor ki Pelkas hamle oyuncusu...

Mert Hakan da öyle...

Baskı yapılıp, önleyen değil; yaptığı baskı önlenmeye çalışılan takımdır Fenerbahçe...

Sevgili Erol kusura bakma;

Fenerbahçe'yi Anadolu takımlarıyla karıştırıyorsun. Bunu yapma! Sen iş bitirici bir takımın başındasın. Elinde ligin en iyi kadrosu var, iyi kullanman gerekiyor.

H H H

Samatta ve Valencia'ya sallayanlar burada mı?

Takım oyunu içerisinde ne kadar önemli olduklarını, yokluklarında anlıyoruz.

Dün gece en kötüsü neydi biliyor musunuz; teslim olan, yapacağı bir şey olmayan bir Fenerbahçe vardı sahada... Bir kez daha böyle bir Fenerbahçe izlersem desteğimi çekerim.

Sonra kimse; "Neden böyle yazıyorsun, konuşuyorsun?" demesin.

Fenerbahçe taraftarı böyle bir takımı izlemek istemiyor. Haberiniz olsun.