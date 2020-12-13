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Emre Bol

Emre Bol

13 Aralık 2020 | Pazar

Son uyarı!!

iki 11 olup da, "doğru" olan 11'i çıkaramamanın bir açıklaması var: Kafa karışıklığı!
Bak hoca; hala ve inan gelecekte de sana güveniyorum, güveneceğim. Ancak büyük takım, şampiyonluk yarışı çoğu zaman hocaların dengesini bozar.
Aman senin dengen bozulmasın.
Yan faktörlerin; senin oyuncu seçimlerine, sistem tercihlerine dahil olmasına izin verme.
Her hafta Altay'ın, "olağanüstü" performansını konuşacaksak bu takım değildir.
H H H
Her hafta Ozan'ın, "olağanüstü" performansını konuşuyorsak bu takım Fenerbahçe değildir.
Fenerbahçe'nin ofansif oyuncularını konuşuyorsak şampiyon olur. Öyle görüyor ki Pelkas hamle oyuncusu...
Mert Hakan da öyle...
Baskı yapılıp, önleyen değil; yaptığı baskı önlenmeye çalışılan takımdır Fenerbahçe...
Sevgili Erol kusura bakma;
Fenerbahçe'yi Anadolu takımlarıyla karıştırıyorsun. Bunu yapma! Sen iş bitirici bir takımın başındasın. Elinde ligin en iyi kadrosu var, iyi kullanman gerekiyor.
H H H
Samatta ve 'ya sallayanlar burada mı?
Takım oyunu içerisinde ne kadar önemli olduklarını, yokluklarında anlıyoruz.
Dün gece en kötüsü neydi biliyor musunuz; teslim olan, yapacağı bir şey olmayan bir Fenerbahçe vardı sahada... Bir kez daha böyle bir Fenerbahçe izlersem desteğimi çekerim.
Sonra kimse; "Neden böyle yazıyorsun, konuşuyorsun?" demesin.
Fenerbahçe taraftarı böyle bir takımı izlemek istemiyor. Haberiniz olsun.

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Etiketler :
erol, Elinde, Valencia, Fenerbahçe

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