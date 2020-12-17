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Emre Bol

Emre Bol

17 Aralık 2020 | Perşembe

Sıkıntıya devam!

Bu Pelkas kardeşimizi geldiğinden beri dikkate izliyorum. İyi performans gösterdiği maçlarda övdük, kötü oynadığında yerdik. Hatta onun gibi kaliteli bir oyuncuyu tereyağından kıl çeker gibi transfer eden yönetimi tebrik ettik. Forvet arkası oynaması gerektiğini zira kanatta performansının düştüğünü de hep söyledim. Ancaaak son haftalarda bakıyorum; tuhaf hallere büründü. Oyundan alındığında yaptıkları, takım arkadaşlarına, rakiplere davranışları, hakemlerle diyaloglarını hiç beğenmiyorum. Ayrıca artık oyununu da... Bu "havalarla" devam ederse gelecekte Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor.


H H H
Erol hocanın Altay'ın kırmızı görmesinin ardından Ömer Faruk'u değil Pelkas'ı kenara almasını beklerdim. Ömer Faruk doğru düzgün izleyemeden elden gidecek ona yanıyorum. Altay'ın eksikliği bu maçta pek hissedilmesi ama Gaziantep karşısında ne olacak merak ediyorum. Fenerbahçe hala kopuk kopuk oynuyor. 10 kişi kalındığı için çok fazla eleştirmek istemiyorum ama bu oyunun şampiyonluk için yetmeyeceği aşikar. Alt lig takımıyla oynandığı için bazı şeyler gözünüze batmamış olabilir. Karşılaşmanın başında 3'lü savunma hattıyla başlayan Erol Bulut'un arayışta olduğunu görüyorum. Aman sakın bunu lig maçlarında yapma hocam! Büyük sıkıntı yaşarsın. Fenerbahçeli oyuncuların bir an evvel silkinip kendine gelmesi gerekiyor. İsteksiz halleri hayra alamet değil. Gustavo dışında işini ciddiye alan yok.

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Etiketler :
Fenerbahçe, Pelkas, Gaziantep

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