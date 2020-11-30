Kadıköy düştü!

Fenerbahçe'nin en büyük problemi kapanan, hızlı çıkan takımlar karşısında çözüm üretememesi... Beşiktaş'ın bir, "Anadolu takımı" gibi oynadığı, sadece kontra ataklarla hücuma çıktığı karşılaşmada bir araba gol yemesinin tek izahı aslında bu. Futbolda bildiğim bir şey varsa o da yıldızların değil, "koşanların" sonuç almasıdır. Beşiktaş kadro kalitesi Fenerbahçe'den düşük olmasına rağmen daha çok mücadele ederek istediğini almasını bildi. Takım kaliten, oyuncu kalibren istediğin kadar üstün olsun. Koşmadan, rakip kadar mücadele etmeden sonuç alman mümkün değil. Beşiktaş'ın orta sahası inanın Fenerbahçe orta sahasından daha kaliteli değil. Ama koşan onlar, formalarını ıslatan onlar... Hakemin neredeyse mükemmel yönettiği karşılaşmada hak eden taraf Sergen Yalçın'ın öğrencileriydi.

Kulübenin güçlü olması maçı kazanacağın anlamına gelmiyor. Ancak Doğru taktik seni ön plana çıkarır. Erol Bulut'un yıldızları sahaya sürmek dışında ikinci bir planı olduğunu zannetmiyorum. Lemos'la ilgili hep tereddütlerim vardı. Ne yazık ki haklı çıkıyorum. Şampiyonluğa oynayan bir takımın stoperi bu kadar dengesiz olamaz. Kimse kusura bakmasın; Erol hoca bir türlü merkez hücumunu öğretemedi takıma... Sadece kanat oyunuyla bu ligde başarılı olman imkansız. Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ta Kadıköy'ün serisini sona erdirdi. Daha neler yaşayacağız bakalım? Bir gün Kadıköy'ü, "herhangi bir stat" olarak anılmasından rahatsız olursunuz umarım.