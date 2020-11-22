Mevsim Fenerbahçe!

Bak Fenerbahçeli güzel kardeşim... Perotti'nin pozisyonu kesinlikle penaltı değil.

Koskoca camiayı, "Fenerbahçe yalandan penaltılarla maç kazanıyor" diye töhmet altına alırlar, anlamazsın.

Oysa senin takımının hakeme ihtiyacı yoktur. Gerekirse, "döve döve" yener rakibini... Ama algıyı başka yöne çekerler.

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Uzuuun bir zaman sonra rahat bir Fenerbahçe maçı izledik. Sahi bu kadar rahat bir maçı en son ne zaman izlediniz?Erol Bulut'a haftalardır B planı olması gerektiğini söylüyorum.Sadece kanat ortalarıyla sonuca gitmeye çalışmak, rakibin işini kolaylaştırıyor.Oysa adeta yıldızlar topluluğu olan takımın bundan fazlasını yapabilecek bir oyuncu grubu var.Özellikle uzak şutlarla... Mert Hakan işte aynı böyle bir pozisyonda golü yaptı.Caner'in yokluğunda ceza sahasına atılan orta istatistiği düşmüştür ama atılan gol sayısı çoğaldı. Bunun bir anlamı var.Yapılan her orta gol olmuyor.

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