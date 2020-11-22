Mevsim Fenerbahçe!
Bak Fenerbahçeli güzel kardeşim... Perotti'nin pozisyonu kesinlikle penaltı değil.
Koskoca camiayı, "Fenerbahçe yalandan penaltılarla maç kazanıyor" diye töhmet altına alırlar, anlamazsın.
Oysa senin takımının hakeme ihtiyacı yoktur. Gerekirse, "döve döve" yener rakibini... Ama algıyı başka yöne çekerler.
***Uzuuun bir zaman sonra rahat bir Fenerbahçe maçı izledik. Sahi bu kadar rahat bir maçı en son ne zaman izlediniz?
Erol Bulut'a haftalardır B planı olması gerektiğini söylüyorum.
Sadece kanat ortalarıyla sonuca gitmeye çalışmak, rakibin işini kolaylaştırıyor.
Oysa adeta yıldızlar topluluğu olan takımın bundan fazlasını yapabilecek bir oyuncu grubu var.
Özellikle uzak şutlarla... Mert Hakan işte aynı böyle bir pozisyonda golü yaptı.
Caner'in yokluğunda ceza sahasına atılan orta istatistiği düşmüştür ama atılan gol sayısı çoğaldı. Bunun bir anlamı var.
Yapılan her orta gol olmuyor.
***Serseri ortalardansa, "sonuç alacak şutlar" evladır. Lemos'un sol ayakla, sağ bek oynadığı ve bence fena da oynamadığı karşılaşmada Kadronun ne kadar geniş olduğunun bir kez daha farkına vardık.
Bak Erol hoca; bu takımı kimseyi yanaştırmadan şampiyon yapmalısın. En ufak bir tereddüte fırsat vermeden...
Ali Koç Kasım ayına kadar süre istemişti senin için; kasım bitiyor.
Artık mevsim Fenerbahçe olsun.
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