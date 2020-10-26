S-400

Her teknik direktörün hayali Fenerbahçe gibi geniş bir kadrosu olan takımın başına geçmektir. Savaşa gidiyorsun, rakibinin kulübesi "çakaralmaz" senin kulüben ise S-400 dolu!

Hal böyle olunca Sosa gibi, "normal şartlar altında" oyundan alınamayacak bir futbolcuya dahi rahatlıkla kementi atarsın. Millet Sosa'yı bulamazken hem de!

Erol Bulut'un en büyük yanlışı ilk yarıları harcamak... Koskoca bir 45 dakika Trabzonspor'un oynamasına, top yapmasına hatta orta sahayı ele geçirmesine müsade etti. Tek şans Trabzon ekibi iyi kapanmayı beceremiyor. Ya takım savunmasını iyi yapsalar ve dün gece puanı alıp gitselerdi? Erol hocanın bu dakika müsrifliğine son vermesi gerekiyor.

Sen çık, ilk yarıda işi bitir, gerisini rakibin düşünsün.

Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli artısı, taraftarlarını endişeye sevk etmemesi... Karşılaşmanın her anında, "Fenerbahçe öyle ya da böyle bu maçı çevirir" düşüncesi hakim.

Son günlerde medyada, "Erol Bulut'un Fenerbahçe'si sadece duran toplardan gol buluyor. Akan oyunda golü yok" diye bir mavra dönüyor. Ben bunu şampiyon olan Aykut Kocaman döneminden hatırlıyorum! Gol atarsın, maç kazanırsın, şampiyon olursun ama yine de söyleyecek olumsuz bir şey bulurlar. Aman bunların arkasına takılmayın.

Şampiyonluk adayı olduğu düşünülen Trabzonspor karşısında çok rahat bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Pelkas'ın sol öndeki performansıyla, 10 numara performansı arasında dağlar kadar fark var. Böylesine değerli, iş yapan bir oyuncuyu yerinde oynatmak daha doğru olacaktır. Sadece 8-10 dakika forvet arkasında oynadı.

Neler yapabildiğini gördük.

Trabzonspor için Newton'un doğru bir alternatif olmadığını hep söyledim. İyi takım, kötü hoca olunca başarılı olma ihtimali yok.

Zaten bu hafta içinde yollar ayrılır diye düşünüyorum. emre.bol@fotomac.