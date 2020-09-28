Psikoloji...

Skordan bağımsız söyleyeyim; Fenerbahçe iyi yolda dostlar. Erol Bulut'un sahaya çıkardığı 11 Galatasaray'ın Fegholi, Belhanda ve Emre Kılınç gibi silahlarını henüz oyunun başında etkisiz hale getiriverdi.

Arda'yı saymıyorum bile, zira SSK'dan emekli olmuş, yaş bekliyor!

Fatih Terim'in onu oynatarak kazanma çabası başına çok iş açacak. Ne yazık ki Arda'nın gücü ligimiz için yeterli değil.

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Hakem Ali Palabıyık 'ın Sosa'ya gösterdiği ama maçın devamında kimselere gösteremediği sarı kartlar var.Ben uzun yıllardır maç izliyorum ama atağı kesen hakemi çok az gördüm!Luyindama gibi girdiği her ikili mücadelenin yüzde 80'i kartlık pozisyon olan bir oyuncuyu 90 dakika sahada tutmak en hafif tabirle, "hakem ayıbıdır." Lemos- Tisserrand tandemi ışık veriyor. Uyum sürecini aştıklarında geçilmez olacaklar.Erol hocanın en büyük hatası sahada Fenerbahçe adına pek ne yaptığı belli olmayan Deniz Türüç'ü uzun bir süre oyunda tutmasıydı. Bu takım daha birbirine yeni ısınıyor.Uyum sağlandığında şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu gösterecek.

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Kaleci Altay Fenerbahçe adına maçın yıldızıydı. Benim saydığım 3-4 tane net pozisyonu çıkardı. Erol Bulut'tan tek isteğimiz var. Burası Fenerbahçe.

Sadece takım savunmasıyla değil, hücumunla da etkili olman gerekiyor.

Umarım takım oturdukça bunu da göreceğiz.

Yeniden kendine güvenen, sahaya ağırlığını koyan Fenerbahçe'yi özledi taraftar. Hem oyunu hem psikolojiyi düzeltmek gerekiyor.