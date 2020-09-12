Kazanma arzusu

Erol Bulut'un yeni Fenerbahçe'sinde en çok dikkat çekici özellik hiç şüphesiz takımın 90 dakika vazgeçmeden mücadele etmesiydi.

Aslında Erol hocanın oyuncu tercihleri beni şaşırttı.

Özellikle Frey'le başlaması...

Bir oyuncunun Fenerbahçe'de oynaması için koşmaktan fazla işler yapması gerekiyor. Sarılacivertlilerin hücum planı kanat ortaları üzerine kurulmuştu.

Özellikle Caner isabeti bol pek çok orta yaptı. Heyhat o ortalara vuracak adam kim? Hala santrfor sıkıntısı devam ediyor.

Artık bir an evvel golcü transferi yapılması şart. Merkezden atak problemini Sosa çözecek gibi görünüyor. İki takım kalecisi de formundaydı dün gece...

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