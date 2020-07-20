Kara sezon

Beşiktaş kalecisi Ersin'in 4 kurtarışla yıldızlaştığı, Fenerbahçe'nin rakip kaleye isabetli şut rekoru kırdığı bir ilk yarı izledik. Vedat'ın kırmızı kart görmesi dahi sarı- lacivertlilerin hızını kesmedi. Bu arada kırmızı kartın doğru olduğunu söylemem gerek. Ferdi her maç daha iyi oynuyor, üzerine koyuyor. Gelecek sezon büyük ihtimalle kadroya yazılacak ilk isim olacaktır. İkinci yarının ikinci bölümünde Beşiktaş maçı dengeledi. 10 kişi kalıp fazlaca efor sarf etmek Fenerbahçeli futbolcuların fizik olarak düşmesine yol açtı.

Beşiktaş'ın gollerini iki savunma oyuncusu attı! Yenilen İki golde de hem savunma hem de Altay'ın zincirleme hataları var. Altay dengesiz bir performans sergilemeye devam ediyor. Bir çok iyi öteki hafta çok kötü oynuyor. Seneye şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulacaksa kalecinin daha tecrübeli olması gerekiyor. Gökhan'ın attığı golde ise inanılmaz bir amatörlük var. Halı sahada oynarken bile ön direk boş bırakılmaz. Ayrıca kaleci kapattığı yerden gol yememeli. Bu sezon öyle böyle kötü anılarla bitiyor Fenerbahçe için... Artık taraftarın Boş laflara tahammülü kalmadı. Bütün iyi istatistiklerin sona erdiği kara sezon umarım bir daha yaşanmaz. Son olarak Başakşehir'in şampiyonluğunu kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir işe imza attılar. Büyüklerin esamesinin okunmadığı ligde doğru işler yaparak şampiyon olmayı başardılar.