Kara sezon – Emre Bol – Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Emre Bol Kara sezon

Kara sezon

kalecisi Ersin'in 4 kurtarışla yıldızlaştığı, 'nin rakip kaleye isabetli şut rekoru kırdığı bir ilk yarı izledik. Vedat'ın kırmızı kart görmesi dahi sarı- lacivertlilerin hızını kesmedi. Bu arada kırmızı kartın doğru olduğunu söylemem gerek. Ferdi her maç daha iyi oynuyor, üzerine koyuyor. Gelecek sezon büyük ihtimalle kadroya yazılacak ilk isim olacaktır. İkinci yarının ikinci bölümünde Beşiktaş maçı dengeledi. 10 kişi kalıp fazlaca efor sarf etmek Fenerbahçeli futbolcuların fizik olarak düşmesine yol açtı.

Beşiktaş'ın gollerini iki savunma oyuncusu attı! Yenilen İki golde de hem savunma hem de 'ın zincirleme hataları var. Altay dengesiz bir performans sergilemeye devam ediyor. Bir çok iyi öteki hafta çok kötü oynuyor. Seneye şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulacaksa kalecinin daha tecrübeli olması gerekiyor. Gökhan'ın attığı golde ise inanılmaz bir amatörlük var. Halı sahada oynarken bile ön direk boş bırakılmaz. Ayrıca kaleci kapattığı yerden gol yememeli. Bu sezon öyle böyle kötü anılarla bitiyor Fenerbahçe için... Artık taraftarın Boş laflara tahammülü kalmadı. Bütün iyi istatistiklerin sona erdiği kara sezon umarım bir daha yaşanmaz. Son olarak 'in şampiyonluğunu kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir işe imza attılar. Büyüklerin esamesinin okunmadığı ligde doğru işler yaparak şampiyon olmayı başardılar.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 20 Temmuz 2020, Pazartesi
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
    1. SMS: EBO yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Emre Bol'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      EBO boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA