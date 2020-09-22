Bekleyelim görelim
Bak Erol hocam; geçen sezon seni başarıya ulaştıran en önemli oyuncun forvet arkasında kullandığın Bakasetas'tı.
Fenerbahçe'ye geldin, kendini inkar edercesine 3 savunma özellikli orta saha ile sahaya çıkıyorsun. Bu şekilde merkez hücumunu nasıl yapacaksın? Sadece kanatlarla gideceksen yapılan ortalara kafa vuracak oyuncu lazım. Ama yok. 5 oyuncu değişikliği hakkın var. Koy 45 dakika Sosa'yı olmadı ikinci yarı Mert Hakan var elinde...
***Thiam'ın oyun aklı yok. Bireysel oynayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama beceremiyor.
Arkasında oynayan Gökhan Gönül'le büyük uyum sorunu yaşıyor. Hatayspor zaten Çanakkale geçilmez taktiğiyle oynuyor. Ceza sahası içinde sürekli 6 oyuncu var.
Kimsenin taktiğine söyleyecek lafımız yok. Lakin Erol Bulut'un kapanan savunmalara karşı taktikler üretmesi gerekiyor. Malatya ve Alanyaspor'dayken böyle bir sorunla hiç karşılaşmamıştı. Yeni bir oyuncu grubu ve yeni bir teknik direktör olduğu için çok fazla eleştirmiyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile elle tutulur tek pozisyonu yoktu Fenerbahçe'nin...
Bu kadar rakip sahada oynayıp bu kadar az pozisyona girmek çok tuhaf. Sadece merkez santrfor yokluğuna bağlanamaz. Neyse ki daha ligin başındayız. Alışma süreci bittikten sonra umuyorum her şey düzelecek. Bekleyelim görelim.
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