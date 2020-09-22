Bekleyelim görelim

Bak Erol hocam; geçen sezon seni başarıya ulaştıran en önemli oyuncun forvet arkasında kullandığın Bakasetas'tı.

Fenerbahçe'ye geldin, kendini inkar edercesine 3 savunma özellikli orta saha ile sahaya çıkıyorsun. Bu şekilde merkez hücumunu nasıl yapacaksın? Sadece kanatlarla gideceksen yapılan ortalara kafa vuracak oyuncu lazım. Ama yok. 5 oyuncu değişikliği hakkın var. Koy 45 dakika Sosa'yı olmadı ikinci yarı Mert Hakan var elinde...

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