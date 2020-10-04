F- 16 geliyor!

Herkes 2 haftadır; "Fenerbahçe gol atamıyor" diye bardağın boş tarafına bakıyor.

Oysa Fenerbahçe 2 haftadır takım savunmasını öyle iyi yapıyor ki gol yemiyor. Hemen, "Fenerbahçe'nin gol yememesine mi bakacağız?" diyenler olabilir. Sakın bunu söylemeyin, geçen seneyi hatırlayın. Stopersizlikten, sol beksizlikten belki de şampiyonluk gitti. Erol Bulut bu yüzden işe savunmadan başladı. Doğrusu da buydu. Geçen sene gol kralı çıkaran Trabzonspor değil, az gol yiyen Başakşehir şampiyon oldu. Yıllarca, Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır" diye taraftarı kandırdılar!

Takım olmak böyle bir şey işte...

Savunmayı da hücumu da makul şekilde yapacaksın.

Tanzania Afrika'nın orta- Doğu bölgesinde yer alan bir ülke... Samatta, Taa oralardan Avrupa'ya gelmiş kendini göstermek, hayallerini gerçekleştirmek için. Fenerbahçe taraftarı seni çok sevecek Samatta... Hayatının en güzel yıllarını Türkiye'de yaşayacaksın.

Ligimizin en iyi bekleriyle beraber oynadığı sürece hiçbir maçı boş geçmeyeceğine inanıyorum.

Beklerle ilgili konuştuğum olumlu cümleleri, "açıklarla" ilgili ne yazık ki kuramayacağım. Thiam büyük ihtimalle yedek kalacak. Valencia ise "belki" alıştıkça daha iyi olacak ama şu anda bal yapmayan arı! Fenerbahçe'nin kanadında oynayan futbolcunun asist ya da gol katkısı vermesi gerekiyor.

Lemos'la ilgili tereddütlerimi beni okuyanlar, izleyenler bilir. Karagümrük takımının iki isabetli şutu var, ikisi de penaltıdan! Bu kadar iyi savunma yapan bir takımın stoperinin iki kez penaltı yaptırmaya hakkı yok. Altay'la ilgili tereddütlerim vardı. 3 haftadır öyle bir performans sergiliyor ki... Bu şekilde 10 maç oynarsa özür dilemeye hazırım. Aferin oğlum, helal olsun. Milli ara en çok Fenerbahçe'ye yarayacak. Ne teknik heyet ne de oyuncu grubu birbirini yeterince tanımıyor. Aradan sonra F-16 gibi bir F.Bahçe izleyeceksiniz. Kaçın!