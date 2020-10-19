Hadi bakalım!

Sen kılı kırk yararak istediğin kadar transfer yap, ligin en iyi takımını kur. Ama maçların sonucunu çoğunlukla hakemler belirlesin. Olacak iş mi bu Allah aşkına? Henüz ligin başı ama daha şimdiden hakemlerden midem bulanmaya başladı.

Dünyanın herhangi bir noktasında Serdar Aziz'in pozisyonunda penaltı verecek bir hakem var mıdır acaba?

'Kendini hakem zanneden' adam durup dururken Göztepe'yi maça ortak etti. Hakemlerin penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarında 'yüzde yüz emin olsa dahi' VAR'a gitmesi gerekiyor. 2 dakika kaybedersin belki ama doğru ve herkesin içine sinecek kararı verirsin.

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