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Emre Bol

Emre Bol

19 Ekim 2020 | Pazartesi

Hadi bakalım!

Sen kılı kırk yararak istediğin kadar transfer yap, ligin en iyi takımını kur. Ama maçların sonucunu çoğunlukla hakemler belirlesin. Olacak iş mi bu Allah aşkına? Henüz ligin başı ama daha şimdiden hakemlerden midem bulanmaya başladı.
Dünyanın herhangi bir noktasında 'in pozisyonunda penaltı verecek bir hakem var mıdır acaba?
'Kendini hakem zanneden' adam durup dururken 'yi maça ortak etti. Hakemlerin penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarında 'yüzde yüz emin olsa dahi' VAR'a gitmesi gerekiyor. 2 dakika kaybedersin belki ama doğru ve herkesin içine sinecek kararı verirsin.

***

Bir teknik direktörün iyisi, 'kötülerin iyisini seçerken' değil, 'iyilerin iyisini seçerken' belli olur. 'un işi kolay değil. Ona gerçekten çok iyi bir kadro teslim edildi. Kim oynasa, "Neden şunu oynatmıyorsun?" sorusuyla karşı karşıya kalacak.
çok gol atar, henüz oturmamış savunmasıyla goller de yer. Bu sezon Fenerbahçe'nin gol kralı çıkaracağını düşünmüyorum.
Takımdaki herkes skor katkısı yapacak gibi görünüyor. Nazım;
Gökhan'ın yokluğunu aratmayacak, Pelkas'ın ise gol atmasına rağmen hala zamana ihtiyacı var.
'nın biraz daha az topla oynaması lazım.
Öyle ya da böyle Fenerbahçe Erol Bulut'la henüz resmi maç kaybetmedi. Geçen gün bir araya geldiğimiz Sayın takımın kasım ayına kadar zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bence de haklı.
Lakin bu zamanı kaybetmeden geçirmek insana, "Bu sene o sene" dedirtiyor. Haydi hayırlısı...

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Etiketler :
Serdar Aziz, Ali Koç, Fenerbahçe, Erol bulut, Göztepe, Valencia

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