Kör hakem kör ortalar!
B kadar şans alıp, kendini geliştiremeyen başka hakem yoktur herhalde! Ali Şansalan; gidip, defalarca izleyip, durdurup tekrar izleyip, yine de yanlış karar vermeyi becerdi! Bilmiyorum belki de işine öyle geldi. Yazdım, defalarca konuştum, tekrar anlatayım. Kolun ön tarafta ya da arka taraftayken asla saklayamadığın bir nokta var. Buraya "omuz" deniyor! İşte top oraya çarptığında el olmuyor. Bunu siz değerli okuyucularıma değil, bir türlü anlamayan hakemlere anlatıyorum. Geçen hakemlerin ağırlıkta olduğu bir ortamdaydım. Birisi, "Hakemler Serdar Tatlı'dan çok memnunmuş" dedi. Yani bir de hazretlerin memnuniyetinin sağlanması gerekiyormuş. Allah aşkına sokağa bir çıkın, acaba sizden memnun olan var mı? Yanarım yanarım da Pelkas'ın müthiş golünün güme gitmesine yanarım.
***Sosa'nın yokluğunda gerçek pozisyonuna dönen Pelkas'ın bence artık alternatif değil asıl oyuncu olması gerekiyor. Savunma anlamında zayıf kalsa da çabukluğu ve hızlı düşünmesiyle bu açığını hücumda kapatıyor. Thiam 1-2 maç ağzımıza bal çaldı. Sonrası ise kocaman bir hayalkırıklığı... Erol hocayı geçen haftalarda uyardım. Sadece kör ortalarla sonuca gidemezsin diye. Daha organize, daha çeşitli ve tabi ki merkezden hücumun planlarını yapması gerekiyor. Rakibin tandem uzunlarının hava hakimiyeti iyiyse yandan yapılan ortaların tehlikesi kalmıyor. Hakem kafasına göre iptal ettiği Fenerbahçe golüyle puan kaybının 1 numaralı sorumlusuydu. Ama kimse kusura bakmasın 2 numaraya da Fenerbahçe teknik heyetini koyarım. Şimdi uzun bir ara ve her takımdan daha fazla süresi var Fenerbahçe'nin... Bu ara uyum dönemi için son şans. Umarım iyi değerlendirilir.
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