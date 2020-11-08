Kör hakem kör ortalar!

B kadar şans alıp, kendini geliştiremeyen başka hakem yoktur herhalde! Ali Şansalan; gidip, defalarca izleyip, durdurup tekrar izleyip, yine de yanlış karar vermeyi becerdi! Bilmiyorum belki de işine öyle geldi. Yazdım, defalarca konuştum, tekrar anlatayım. Kolun ön tarafta ya da arka taraftayken asla saklayamadığın bir nokta var. Buraya "omuz" deniyor! İşte top oraya çarptığında el olmuyor. Bunu siz değerli okuyucularıma değil, bir türlü anlamayan hakemlere anlatıyorum. Geçen hakemlerin ağırlıkta olduğu bir ortamdaydım. Birisi, "Hakemler Serdar Tatlı'dan çok memnunmuş" dedi. Yani bir de hazretlerin memnuniyetinin sağlanması gerekiyormuş. Allah aşkına sokağa bir çıkın, acaba sizden memnun olan var mı? Yanarım yanarım da Pelkas'ın müthiş golünün güme gitmesine yanarım.

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