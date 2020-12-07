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Emre Bol

Emre Bol

07 Aralık 2020 | Pazartesi

Hakem çakallığı!

kardeşim... Bu tuhaf hakem düzeninde dahi, "hakemlere rağmen" maç kazanmanın bize bir kez daha gösterdiğin için çok teşekkür ederim.
Bu düzende 'ye kolay kolay maç kazandırmazlar. Öte yandan penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama, "Hocam kafamdan sekti" diyen Serdar'a, ikinci sarı kartı verebileceğini bilerek kart göstermek, "hakem çakallığıdır." Kimse bunu görmez ama görürüm Palabıyık! Elindeki imkanları sadece Fenerbahçe'yi zayıflatmak için kullananların her daim karşısında olacağım.
Çok üzüldün mü Ali?
Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin puan kaybetmediğine...
Senin gibi kötü niyetli hakemlere inat bu takım şampiyon olacak.
Sosa kötü, Pelkas kötü, Mert Hakan kötü...
Neden böyleler, bunun cevabını hoca vermeli...
Böylelerse neden 11'deler?
'ın maşallahı vardı. Hem ofans hem de defansta inanılmaz işler yaptı.
En pahalı orta saha, iki yönlü oynayabilen orta sahalardır. Ozan; gelişti, evrildi, bambaşka üst düzey bir oyuncuya dönüştü. Maçın yıldızı sayamadığım kadar pozisyona dur diye Altay'dı. Onun genç ve tecrübesiz olduğunu söyleyip, Altay'la yola çıkmanın riskli olduğunu söylemiştim.
Ama maşallahı var. Dün Fenerbahçe maçı kazandıysa atanların ayakları ya da kafasıyla değil Altay'ın elleriyle kazandı.
Kaleci elbette önemlidir Erol hocam.
Ama Allah aşkına Fenerbahçe taraftarına şu takımla kalp krizi geçirtme. Bu takım açık yapabilecek bir takım.

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Etiketler :
erol, Ozan, Altay, Fenerbahçe

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