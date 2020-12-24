Nefes...

Maçın hakemi Bahattin Şimşek'le başlamak istiyorum yazıya... Bu arkadaşın ya sinirsel bir rahatsızlığı var ya da şekerine bir baktırsın! En küçük itirazlara öylesine tepkileri vardı ki inanın ağzım açık kaldı.

Sinirlerine hakim olamayıp verdiği kırmızı kartları, aklı başında, sakin bir hakem asla vermezdi. Hiçbir hakemin bu tarzda, kararlarıyla sağlayamadığı otoriteyi kartlarla sağlamaya hakkı yok. Bu anlamda Başakşehir takımının çok net bir şekilde hakkını yemiştir. Şimdi birileri bu saçma hakemin yaptığı hataları Fenerbahçe üzerinden yorumlamaya çalışacak! Oysa bu durum sadece MHK'yi ilgilendirir.

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Erol Bulut; cezalı ve sakatların çok olduğu haftada herkesi şaşırtan, tuhaf bir kadro sürdü sahaya... Ceza sahası içine yapılan onlarca ortayı değerlendirmeyi düşünmüş olacak ki forvete 1.98'lik Kemal Ademi'yi koydu. Ancak Ademi öylesine etkisizdi ki, adeta Fenerbahçe 10 kişi oynamak durumunda kaldı.Ne gelen ortalara kafa vurabildi ne de arkadaşlarına indirebildi. Allah sadece boy vermiş!

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Çok kötü günler geçiren Fenerbahçe için bir nefes galibiyeti oldu bu karşılaşma... Eğer puan kaybı olsaydı gerçekten çok sıkıntılı günler bekliyordu. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek olan takımın artık toparlanması gerekiyor.Maçın yıldızı Caner'di. İnanılmaz bir performans gösterdi. Helal olsun.