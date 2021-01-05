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Emre Bol

Emre Bol

05 Ocak 2021 | Salı

Masal...

Zamanın birinde diye büyük bir takım varmış. Bu takımın o kadar çok, o kadar çok şampiyon olmasını istemeyenleri varmış ki anlatamam! 'sı, , hakemleri, rakipleri... Ama bu sarılacivertli takım dağları delmeye, herkesi yenmeye yemin etmiş!
Masalla başladım sevgili okuyucu, şaşırdın mı?
Ne yazık ki bu iklimde, "Ya Fenerbahçelisindir, ya da Fenerbahçe düşmanı!" Yine ne yazık ki her daim bütün düşmanlarını yenmek zorundasın.
gibi...
'nın beşiğine yolladığı 2 zehirli yılanı öldürdüğünde henüz 1 yaşında olan gibi...
Ya da zor anlarında insanlara yetişen gibi...
Yeter ki sen güçlü ol, arkanda milyonlar var. Penaltını vermezler, golünü saymazlar.
Sen de yenisini atacak kudret var.
Nitekim penaltı kere penaltı olan pozisyonu "es" geçiverdi Halis...
Fütursuzca hem de...

***

'un sakatlık ve "Covitlilerin" özellikle sol- bek mevkisini vurduğu bir günde sahaya çıkardığı 11, Thiam hariç kabulümdü.
Lakin Thiam çok iyi oynadığı eski takımına karşı, "ben dahil" herkesi, taca çıkardı!
Hep Pelkas'ın yerinde yani mevkisinde oynaması gerektiğini söyledim. Gördünüz mü neler yaptığını? Şu anda "yarım Alex" olsa da belki ilerde evrilir. kardeşime bir sözüm var. Bak kardeşim; koşuyorsun, kendince mücadele ediyorsun ama yavaş yavaş 'a bağlıyorsun, haberin olsun. Daha çok çalışmalısın.
Değerli bir galibiyetin geldiği günde Erol hocaya şunu tekrar tekrar hatırlatmak isterim: Bak hocam Pelkas kanatta değil, 10 numara mevkisinde oynar. Oynattıkça açılır inan seni bile şaşırtır!

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Etiketler :
Fenerbahçe, Kara Murat, Erol bulut, Mert Hakan, Alper Potuk, Herkül, Erol Hoca, Tahkim Kurulu, Hızır, Hera, 10 numara, PFDK

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