Masal...

Zamanın birinde Fenerbahçe diye büyük bir takım varmış. Bu takımın o kadar çok, o kadar çok şampiyon olmasını istemeyenleri varmış ki anlatamam! PFDK'sı, Tahkim Kurulu, hakemleri, rakipleri... Ama bu sarılacivertli takım dağları delmeye, herkesi yenmeye yemin etmiş!

Masalla başladım sevgili okuyucu, şaşırdın mı?

Ne yazık ki bu iklimde, "Ya Fenerbahçelisindir, ya da Fenerbahçe düşmanı!" Yine ne yazık ki her daim bütün düşmanlarını yenmek zorundasın.

Kara Murat gibi...

Hera'nın beşiğine yolladığı 2 zehirli yılanı öldürdüğünde henüz 1 yaşında olan Herkül gibi...

Ya da zor anlarında insanlara yetişen Hızır gibi...

Yeter ki sen güçlü ol, arkanda milyonlar var. Penaltını vermezler, golünü saymazlar.

Sen de yenisini atacak kudret var.

Nitekim penaltı kere penaltı olan pozisyonu "es" geçiverdi Halis...

Fütursuzca hem de...

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