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Emre Bol

Emre Bol

12 Ocak 2021 | Salı

Alkışlar Pelkas’a

O gittikten sonra yerine gelen nerdeyse herkes eleştirildi.
Transfer yapılırken, "Alex gibi bir oyuncu almak gerek" ifadesi dillere pelesenk oldu. Sonunda adını bile bilmediğimiz bir adam geldi, neredeyse Alex'in tahtına oturacak.
Neredeyse ifadesini bilerek kullandım. Önce istikrarını gösterecek sonra da Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak.
Pelkas'tan bahsediyorum elbette...
Gerçekten inanılmaz bir performans gösteriyor. Ayağına topu aldığında Alexvari yaptığı hareketlerle taraftarın yüzünü güldürüyor. Bu transferde emeğe geçen herkese teşekkürler.

***

Erol Bulut, bekleyerek, topu rakibe vererek oynama taktiğini BB Erzurumspor maçının ilk yarısında da devam ettirdi. Anlaşılan o ki öne geçene kadar Anadolu takımı, öne geçtikten sonra Fenerbahçe gibi oynatacak Erol hoca...
Zaten bu pandemi döneminde, trafiğin bu kadar yoğun olduğu dönemde her maçta gümbür gümbür bir futbol beklemek olmaz. Kazanmanın iyi oynamaktan daha önemli olduğu zamanlardayız.
BB Erzurumspor'un stat zemini hakikaten rezalet. Bu kötü zemin iki oyuncularının sakatlanmasına sebep oldu. Fenerbahçe'de Sinan gibi, Sadık gibi oyuncuların gelişim göstermesi benim için galibiyetten de önemli.

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Etiketler :
Fenerbahçe, BB Erzurumspor, Erol bulut, sinan, Sadık, Anadolu takımı, Erol Hoca, Alex

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