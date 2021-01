Akıllı oyun

Açıkçası sezon başından bu yana Samatta'dan patlama bekliyorum. Tek korkum; onlarca santrfordan sonra Samatya'yı da Fenerbahçe'nin elinde patlamasıydı. Zira yıllardır golcü sıkıntısı yaşanıyor. Bir türlü, "bulduğunu atan" golcü bulunamadı. Samatta'nın takım oyununa katkı yaptığını düşünüyorum. Ancak ondan beklenen golleri hala atamadı. Açıkçası patlama yapmasını beklediğim Samatta Fenerbahçe'nin elinde mi patladı diye düşündüm dün gece... Attığı gole rağmen... Nazım Sangare'yi çok takdir ediyorum. Kariyeri boyunca Antalyaspor hariç hiç üst düzeyde oynamamış bir futbolcu olarak inanılmaz işler yapıyor. Belki de Türk futbol tarihinin en iyi sağ beki Gökhan Gönül'ü hiç aratmıyor. Nazım bu performansıyla devam ederse Gökhan formayı zor görecek gibi görünüyor.



Tabii ki maçın en iyisi Gustavo'dan bahsetmeden olmaz. Aman bu adam sakatlanmasın, hayatı boyunca hasta olmasın! Her yere koşuyor, kalecinin bile açığını kapatıyor. Erol hocanın yerinde olsam pamuklara sarar, saklarım onu. Adeta Fenerbahçe'nin taşıyıcı kolonu, olmazsa olmazı... Son dönemlerde oyundan çıkan bazı oyuncular Erol hocaya trip atıyor. Ben bu tip durumlarda her daim teknik direktörün yanında olurum. Her oyuncu takımın patronunu dinleyecek, ayağını denk alacak. "Gümbür gümbür" oynayan bir Fenerbahçe değil ama sonucu alan Fenerbahçe'yi izledik yine. Bu pandemi döneminde iyi oyunla kazanmayı beklemek sanırım hayal. Hem ligi hem de kupayı, "akıllı oynayan" ve "doğru taktikle" sahaya çıkan takım alacak. O yüzden oyuna pek fazla takılamıyorum. Ezcümle; akıllı oyun turu getirdi.