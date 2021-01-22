Standart!

Sevgili Erol Bulut; bana dün gece oynanan maçın taktiğini bir ara anlatır mısın?

Bu kadar kopuk kopuk oynayarak Fenerbahçe nereye varacak? Saat 16 gibi televizyonun başına oturdum.

Önce Karagümrük- Beşiktaş maçını izledim. Beşiktaş fırsat bile vermeden rakibini yendi, geçti. Ardından izlediğim Sivasspor- Fenerbahçe maçı inanın bana hiç keyif vermedi.

Topu rakibe verme taktiğini, deplasman maçlarında kontra atak yapmayı rakipler çözdü Erol hocam.

Ayrıca Fenerbahçe bu kadrosuyla topla oynamak zorunda sanki...

Topun peşinden koşabilecek az adam varken başka bir çare yok gibi görünüyor. Her yere koşan, her eksiği kapatan Ozan'ın yokluğunda başka bir planla sahaya çıkmasını beklerdim Erol hocanın. Pelkas olmasa neredeyse rakip sahaya gidilemeyecekti.

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Kadrolar açıklandığında geçen haftanın en kötüsü Novak'ı sahada gördüğümde açıkçası şaşırdım. Caner sakat olsa bir şey demeyeceğim elbette. Kimse kusura bakmasın ama Caner varken, - form durumları itibariyle- formayı Caner alır.

Stoper mevkisinde kalabalık olmasına karşın yeterlilik anlamında sıkıntı var. Eldeki kalabalıktan kurtulup, tandemi sağlamlaştırmak gerekiyor.

Topu rakibe verirsen canavar gibi bir orta sahan olması gerekiyor.

Sadece Gustavo'nun koşmasıyla, mücadele etmesiyle rakibin direncini kırmak çok zor oluyor. Rakibe göre plan var da elindeki kadroya göre bir plan yok mu?

Samatta hala beklentinin çok ama çok altında. Böyle klas bir oyuncunun bir türlü istenilen performansı gösterememesi beni hayrete düşürüyor. Acaba Sivas'ın ikliminde çok mu üşüdü!?

Bu soğuk deplasmanda alınan 1 puan kötü değil. Lakin oynanan oyun iyi değil. Artık Fenerbahçe'nin oyun standardını yükseltmesi gerekiyor.

Bir öyle bir böyle şampiyon olunmaz.

Gerekli takviyeler yapıldığında standart problemi ortadan kalkacaktır.