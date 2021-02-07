Bulunca atacaksın!

Maçla ilgili en çok aklımda kalan; Cüneyt Çakır'ın düdük sesi ve her iki takım oyuncularının da attığı yalandan çığlıklar! Bu kadar çok faul çalınan ikinci bir derbi hatırlamıyorum.

Erol Bulut takımın en önemli ismi olan Gustavo'nun yokluğunda Sosa- Mert- Ozan orta sahasıyla maça başlamayı tercih etti. Sosa'nın Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en iyi oyunu oynadığını söyleyelim. Ama bu orta saha kurgusu, "gol atmayı değil" attırmamayı hedeflemişti.

Hal böyle olunca kreatif dediğimiz Sosa dahi adam kovalamak durumunda kaldı. Skordan tamamen bağımsız söylüyorum; Galatasaray daha organize ve daha ne yaptığını bilen taraftı.

Fenerbahçe ise karambol futbolu oynuyor. Nazım Sangare ilk yarıda harika işler yaptı.

Karşısında oynayanlar bu yüzden sürekli değişmek zorunda kaldı.

Lakin o da dakikalar geçtikçe adam kovalamaktan yoruldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed'i beğendim. Adam eksiltememesine, pas yüzdesinin düşük olmasına karşın bulduğu net pozisyonu gole çevirmeyi başardı.

Alışı, çekişi, ayak içiyle vuruşu golcülere özeldi.

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Fenerbahçe'nin forvetleri ise net pozisyonlar bulmasına rağmen topu içeri sokmayı başaramadı.Gelelim Ozan'ın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne... Tam topun ayaktan çıktığı ana defalarca baktım. Bence kesinlikle ofsayt değildi. Kamera görüntüleriyle değil, mikroskopla baktılar herhalde!Bulunca atan kazandı, bulunca atamayan kaybetti. Galibiyete daha çok ihtiyacı olanın kazandığını da söylemek lazım. zira Galatasaray kaybetseydi yarışın epey gerisine düşecekti.Şimdi lig yeniden başlıyor. Erol Bulut'un takımı daha organize hale getirmesi gerekiyor. Fenerbahçeli taraftarlar sahada ne yaptığını bilen bir takım görmek istiyor.