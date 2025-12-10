Kayrılma dönemi bitti yaşasın temiz futbol!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu göreve geldiğinde 'Türk futbolu için büyük şans! Türk futboluna adaleti ve temiz futbol iklimini getirebilecek dağ gibi bir adam İbrahim Hacıosmanoğlu' demiştim. Zaman beni haklı çıkardı! İbrahim Hacıosmanoğlu, önce halının altını kaldırdı, pislikler bir bir ortaya çıktı. Perdenin arkasında saklanıp, Türk futbolunun canına okuyanlar da şimdilerde hesap veriyorlar. Türk futbolunu esir alan 'YAPI' da İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kararlı ve dik duruşu ile yıkılmak üzere... Yapı çatırdadı, yıkılıyor! Türk futbolu temiz futbol iklimine doğru hızla yol alıyor!



Bugünlerde Türk futbolu büyük bir sınavdan geçiyor. Geçmiş dönemlerde 'kirli futbol iklimini' görüp de görmezden gelen başkanlar ve yöneticiler yüzünden iyice ekseni kayan futbolumuz yörüngesine oturmaya çalışıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu; kolayını seçmedi. Zor olan ile savaşıyor. Yani adeta kirli bir dağı devirdi Sayın Hacıosmanoğlu! Sineklerle herkes savaşır! Ama bu bataklığa girmek cesaret ve mangal gibi yürek ister! İbrahim Başkan, bataklığa girmekle kalmadı, oradaki yılanları ve timsahları da ortaya çıkardı.





Sayın Cumhurbaşkanımız'dan, Spor Bakanlığı'na, devletin kolluk kuvvetlerinden, başsavcılarımıza kadar tüm yetkililer, Türk futbolunu temizlemek için adeta seferber olurken, bazıları çıkmış hakem hatalarından bahsederek ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışıyor. Hani sizler de temiz futbol istiyordunuz. Hani sizler de kapınızın önünü temizleyecektiniz! Öncelikle şunu söyleyeyim! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gözünde çöp arayanlar, önce kendi gözlerindeki merteği bir çıkarsınlar! Alışmışsınız kayrılmaya! Siz adalet ve temiz futbol değil, kayrılmak istiyorsunuz! Adalet herkesi lazımken, siz adalet; sadece bizim için tecelli etsin istiyorsunuz. Bitti o dönemler beyler! Artık yeşil sahalarda adalet, alın teri, ahlak ve doğruluk hüküm sürecek! Kirli futbol düzeninde elde edilen şampiyonluklar ve kupalar mı daha değerli; yoksa temiz futbol düzeninde kazanılan başarılar mı daha değerli ve anlamlı, bunun kararını sizler vereceksiniz!



Hepimiz aynı gemideyiz. O zaman bu soru Türk futbolunun tüm paydaşlarına gelsin! 'Temiz ve adaletli futbol için var mısınız, yok musunuz?' 'Varım' diyen İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek versin! Destek vermeyen de köstek olmasın! Gelecek nesillere pırıl pırıl bir futbol bırakmak için el ele verelim. Kasadaki çürük elmaları da tek tek temizleyelim.



Bizler, lig tarihimizde ne kirli şampiyonluklara şahit olduk! Yapanın yanına kar kaldı! Alın teri yok sayıldı, hak edenin eli boş kaldı. Futbolumuzu yönetenler görüp de görmezden geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başlattığı 'Türk futbolunda temiz eller operasyonu' ile büyük bir fırsat yakaladık. Türk futboluna zarar verenler, bu operasyon ile bir bir ortaya çıkıyor. Şimdi hesap verme zamanı! Şimdi adalet zamanı! Teşekkürler Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu! Türk futbolunda 'temiz eller operasyonu'na destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek de boynumuzun borcudur!

