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Emre Bol

Emre Bol

01 Mart 2021 | Pazartesi

Kader maçı

mağlubiyetinin ardından bazı oyuncularla ilgili sert kararların alınması gerektiğini söylemiştim. Nitekim 'in kadro dışı bırakılması, 'un takım üzerindeki ağırlığını hafifletmeye çalışan bütün oyunculara ders olmuştur. Bazen sert kararlar şok etkisi oluşturur. Nitekim karşısında görmek istediğimiz 'yi izledik. Slazai menşei stoper olmasına karşın Caner'den daha iyi bir sol bek performansı sergiledi.
Hem savunma yaptı hem hücumda etkiliydi hem de stoper kademesine girerek takımını rahatlattı.
Diğer tarafta performansıyla bize eski günlerini hatırlattı.
Takımda aksayan isimler de vardı elbette. Halen hazır olmayan ve bunların başında geliyor. Mesut hazır olduğunda kesinlikle faydalı olacak. Lakin onun varlığı yüzünden şu sıralar çok formda olan Pelkas'ın kenarda oynaması Fenerbahçe'ye çok şey kaybettiriyor. Zaten Mesut'un çıkıp Pelkas'ın bölgesine geçmesiyle sarı- lacivertlilerin golü geldi. Hem de ne gol!
H H H
Maçın neredeyse tamamının Fenerbahçe ile arasında geçtiğini söylemek yanlış olmaz.
Uğurcan'ın başarılı oyunu bir yana şanslı olduğunu da söylemek gerek. Zira atılan şutların pek çoğu üzerine geldi. Gol vuruşlarında sadece çerçeveyi bulmak yetmez.
Kaleciyi de saf dışı bırakmak gerek.
Erol Bulut'un kader maçında hem ilk 11'i hem de oyuncu değişiklikleri doğruydu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye iyi gelecek yeni kadro dışılar olabilir. Kimse Fenerbahçe'den büyük değil.
Böyle biline!

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Etiketler :
Erol bulut, Mesut, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe, stop, Uğurcan, Thiam, gökhan gönül, Caner, 10 numara

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