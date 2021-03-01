Kader maçı

Göztepe mağlubiyetinin ardından bazı oyuncularla ilgili sert kararların alınması gerektiğini söylemiştim. Nitekim Caner'in kadro dışı bırakılması, Erol Bulut'un takım üzerindeki ağırlığını hafifletmeye çalışan bütün oyunculara ders olmuştur. Bazen sert kararlar şok etkisi oluşturur. Nitekim Trabzonspor karşısında görmek istediğimiz Fenerbahçe'yi izledik. Slazai menşei stoper olmasına karşın Caner'den daha iyi bir sol bek performansı sergiledi.

Hem savunma yaptı hem hücumda etkiliydi hem de stoper kademesine girerek takımını rahatlattı.

Diğer tarafta Gökhan Gönül performansıyla bize eski günlerini hatırlattı.

Takımda aksayan isimler de vardı elbette. Halen hazır olmayan Mesut ve Thiam bunların başında geliyor. Mesut hazır olduğunda kesinlikle faydalı olacak. Lakin onun varlığı yüzünden şu sıralar çok formda olan Pelkas'ın kenarda oynaması Fenerbahçe'ye çok şey kaybettiriyor. Zaten Mesut'un çıkıp Pelkas'ın 10 numara bölgesine geçmesiyle sarı- lacivertlilerin golü geldi. Hem de ne gol!

H H H

Maçın neredeyse tamamının Fenerbahçe ile Uğurcan arasında geçtiğini söylemek yanlış olmaz.

Uğurcan'ın başarılı oyunu bir yana şanslı olduğunu da söylemek gerek. Zira atılan şutların pek çoğu üzerine geldi. Gol vuruşlarında sadece çerçeveyi bulmak yetmez.

Kaleciyi de saf dışı bırakmak gerek.

Erol Bulut'un kader maçında hem ilk 11'i hem de oyuncu değişiklikleri doğruydu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye iyi gelecek yeni kadro dışılar olabilir. Kimse Fenerbahçe'den büyük değil.

Böyle biline!