Ayıptır

Ersun hocanın adı Hıdır, hali budur! On kişiyle kapanır, kontradan bir tane atar yatabilirse üzerine yatar! Yanal'ın ne yaptığı belli de Erol hoca ne yapıyor anlamadım gitti!

On kişiyle kapanan rakibe karşı neden Cisse değil de Samatta?

İrfan bir 45 dakika oynayacak durumdaysa neden ilk yarı oynatmıyorsun? Kapan rakibe karşı Ferdi mi daha etkili olur Osayi mi?

Kusura bakma Erol hoca ama çilingir lazımken sen tamircilerle oynadın!?

Rakipte bir tek Gökdeniz var, bir de Fredy… İki hızlı oyuncuyla al tedbirini maçın başından itibaren üçlü savunmayla oyna… Dörtlü oynadın da ne oldu tonla pozisyon verdin.

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Fenerbahçeli oyuncular ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler. İlk yarıda Mesut'un kaçırdığı net bir gol var başka da bir şey yok. Mesut da boş kaleye o topu göndermeliydi ama henüz hazır değil… İkinci yarıda Cisse öne, İrfan Can yerine, Valencia bir Ferdi de diğer kanada geçip üçlü savunmaya dönülünce Fenerbahçe kıpırdadı.Doğru oyuncular, doğru oyun golü getirdi…

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İyi de iki puan daha uçup gitti onu ne yapacağız!?Ayıptır… Galatasaray yenilmişken benim bildiğim Fenerbahçe, rakibi kaç kişiyle kapanırsa kapansın çıkar o maçı kazanır… Siz şu kritik maçı da kazanamadınız o nedenle benim gözümde Fenerbahçeli değilsiniz? Trabzon'da yaptıklarınızı dün inkar etmiş oldunuz! Yazık!