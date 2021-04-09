Bir karış!
Pelkas'la başlamamak Emre Belözoğlu'nun hatasıydı. Lakin ikinci yarının hemen başında yanlışından dönmesi onun egosuz bir teknik direktör olacağının göstergesi. "Yanlış yaptım" dememek için dakikalarca değişiklik yapmayan öyle çok hoca gördüm ki! İlk yarı ile ikinci yarı arasında dağlar kadar fark vardı. Bu da yapılan oyuncu değişikliklerinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Gustavo ve Pelkas'ta inanılmaz düşüş var. Birçok maçta takımın tamamı kötüyken bile ayakta kalan isimler olmayı başaran oyuncuların bu denli düşüş yaşaması beni şaşırtıyor.
***Fenerbahçeli futbolcuların bu sezon tam 19 topu direkten döndü. Kale direkleri bir karış yukarıda olsa ne Erol Bulut giderdi ne de sarı- lacivertliler liderlikten aşağı inerdi. Biraz da şans olacak! Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'yi bu kadar üstün oynarken izledim. Bunun nedeni takımın biraz olsun kendine gelmesi mi yoksa Malatya ekibindeki eksikliğin çokluğu mu karar veremedim? Maçın berabere bitmesine takılmıyorum. Zaten bu oyuncu gurubunun şampiyon olacak hali yok. En azından pozisyona giren, oyunun üstünlüğünü eline alan bir Fenerbahçe izledik. Oyun gelişmezse, skorlar aldatıcı olur. Bunun sıkıntısını galibiyet serisi yapılan haftalarda gördük. Malatyaspor'un genç kalecisi Ertaç'ı kutluyorum. Gecenin kahramanıydı.
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