Bir karış!

Pelkas'la başlamamak Emre Belözoğlu'nun hatasıydı. Lakin ikinci yarının hemen başında yanlışından dönmesi onun egosuz bir teknik direktör olacağının göstergesi. "Yanlış yaptım" dememek için dakikalarca değişiklik yapmayan öyle çok hoca gördüm ki! İlk yarı ile ikinci yarı arasında dağlar kadar fark vardı. Bu da yapılan oyuncu değişikliklerinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Gustavo ve Pelkas'ta inanılmaz düşüş var. Birçok maçta takımın tamamı kötüyken bile ayakta kalan isimler olmayı başaran oyuncuların bu denli düşüş yaşaması beni şaşırtıyor.

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