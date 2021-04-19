Fazlası gerek

Bu sezon Fenerbahçe atanlarının değil tutanının yarışa soktuğu bir takımdı. Altay neredeyse alınan puanların 20'sini tek başına almıştı. Onun sakatlık dolayısıyla sezonu kapatması Fenerbahçe çok kötü oldu. Dün Harun'un kapattığı köşeden yediği gole bakınca iyice endişelendim. Ancak sarı- lacivertli hücumcuların işi kaleci kalitesine bakmadan bitirmeye çalışması artık atanların maç sonucuna etki edeceğinin göstergesi. İlk yarıda tam 12 kez ceza sahasına girmiş Fenerbahçe... Bu gerçekten ciddi bir rakam. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun saldırgan sistemi önümüzdeki karşılaşmalarda rakiplerin korkulu rüyası olacak. Cüneyt Çakır maça, Selfieci Ümit Öztürk maça atandığında muhakkak bir sıkıntı olacak diye düşünmüştüm. Nitekim haklı çıktım. Başakşehir'in golünde Pelkas'a çift dalan rakibi ne Cüneyt gördü ne de Ümit! Hele Mahmut'un Ozan'a yaptığı ve bence kırmızı kart olması gereken pozisyonu nasıl görmediler, anlayamadım!

H H H

Başakşehir'in 2 solbeki yok üçüncüsü sakatlanıp çıkıyor. Nedense Emre hoca rakibin yumuşak karnını bir türlü değerlendiremedi. Özellikle İrfan Can hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Kötü oynayan bir futbolcuya takıma alışsın diye bu kadar fırsat verilmemeli. Zira öyle haftalara girdik ki yarım puan kaybına dahi tahammül yok. Başakşehir 10 kişi kaldı ama İrfan Can yüzünden Fenerbahçe'de 10 kişi gibiydi. Beşiktaş'ın puan kaybettiği hafta takibi daha yakından devam ettirmek adına çok önemli bir 3 puandı. Yazının başında işi hücumcular bitirecek demiştim ama Penaltıcı Harun yine maçın kahramanı oldu! Fenerbahçe'nin futbolunun daha da gelişmesi gerekiyor. İkinci yarıda eksik rakibe dahi üstünlük kuramamak sıkıntıyı gözler önüne seriyor. Bundan sonra çok daha zor maçlar olacak. Ben şampiyonluk beklemiyorum ama eğer bütün maçları kazanmak istiyorsan bundan çok daha fazlası gerek.