Ne yazık!

Ah Emre Belözoğlu ah!

Seni nasıl daha erken farkedemedik? Hem yönetim hem de bizler neden Erol Bulut'ta ısrar ettik?

Ben kendime düşen payı alıyorum, herkes alsın bir zahmet! Futbol dediğin oyun spontane oynanacak bir oyun değildir. Hele ki deneme yanılmayla bir yere varılacak bir oyun hiç değildir.

Düşünüyorum da Emre Belözoğlu devre arasında bu takımın başına gelse neler olurdu diye...

Ben söyleyeyim, açık ara şampiyon olurdu. Demek ki Emre, Erol hocaya, "şunu şöyle, bunu böyle yapalım" dediğinde dinleyen olmadı.

Oysa sadece teknik direktörden değil, teknik heyetten bahsediyoruz.

Kimse Fenerbahçe'yi, "kafasına göre" yönetemez. Mourinho bile gelse bu iş böyle...

Emre Belözoğlu elbette daha çiçeği burnunda bir teknik direktör.

Ancak Erol Bulut'tan daha iyi bir planı olduğu aşikar.

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Enner Valencia'ya bakıyorumda;

"Gol sıkıntısı yaşanırken neden santrforda oynatılmadı" diye düşünüyorum.

Adamın sadece Erzurum karşısındaki istatistiği 1 gol, 1 asist, 1 penaltı yaptırma... Bazen kariyerin santrfor olarak başlamaz ama kendini orada buluverirsin. Teknik direktörün görevi aslında tam olarak da bu. Problemlerin içinden çözümü bulmak.

İlk yarıda 330 isabetli pas yapmak öyle kolay iş değil. Hem de düşme potasındaki bir takıma karşı...

Çömez diye konuşulan Emre hocanın inanın geçmişte gelip gidenlerden daha çok planı var.

Özellikle Sosa gibi bir oyuncudan faydalanamayanlardan!

Gustavo'yu takımın yıldızı yapıp, takımı atağa çıkaranları gözardı edenlerden!

Fenerbahçe bence önümüzdeki maçları kazanacak. Lakin rakiplerinin kaybetmesini beklemek durumunda.

Ne yazık!