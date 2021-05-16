Ders alınmalı

Ben hayatımda Fenerbahçe gibi bir takım görmedim. Yani rakipler yenilse şampiyon olacaksın ama oralı bile değilsin! Yazıklar olsun! Kayserispor'un gencecik kalecisi kadar sahaya karakter koyamadınız. Zaten geçen hafta bu takımın şampiyon olamayacağını gösterdiniz hepinize. Eğri oturup doğru konuşalım dostlar. Kısıtlı kadroya rağmen ipi göğüsleyen Beşiktaş çok net bir biçimde hak eden taraftı. Hak edenin şampiyon olmasına sevindim açıkçası. Peki bundan sonra Fenerbahçe Yönetimi ne yapmalı? Emre Belözoğlu bence takımı aldığından beri başarılı bir performans gösterse de daha tecrübeli bir isim takımın başına getirilmeli. Ve geçen hafta söylediğim gibi; kazanma alışkanlığı olmayan, elinin taşın altına koymayan oyuncularla hemen yollar ayrılmalı. Harcanan rakamlara çok daha iyi transferler yapılabilirdi. Yakında seçim var. Bence Ali Koç'un bir dönem daha başkanlık yapması gerekiyor. Zira bunu hak ettiğine gönülden inanıyorum. Belki sportif başarı gelmedi ancak ekonomik olarak kulübü baya toparladı. Ama artık taraftar şampiyonluk istiyor. Bunun için geçmişten ders alarak bu kez doğru işler yapılmalı. Son olarak şampiyon olan Beşiktaş'ı bir kez daha kutluyorum.