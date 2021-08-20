Acilen!

Vitor Pereira, "Gol atan golcü istiyorum" demişti. Bu şeye benziyor! "Yazı yazacak yazar, boya yapacak boyacı, sıva yapacak sıvacı lazım" demeye… Nedense sıvacı deyince hep aklıma Ertem Şener geliyor! Tabi en önemlisi "ne yaptığını bilen bir teknik direktör de gerekiyor" Fenerbahçe'ye! Sistemini medyaya, taraftara değil, oyuncularına anlatabilen…

Tamam dün gece kadroda santrfor yok kabul ediyorum. Ama rakip de senin kalibrende değil be Pereira! Yani sahadaki kötü oyun sadece eksik futbolcularla izah edilemez. Sonra… Bu kadar sıkıcı bir maç izlerken gencecik Muhammed Gümüşkaya'nın muhteşem golü gecemizi aydınlattı. Golü atıp- atmaması çok önemli değil. Önemli olan cesareti, kararlılığı, kendine olan güveni…

Pereira'yı, "biraz da mecburiyetten" gençlere şans vermesinden dolayı öveyim mi yoksa takımda bu kadar çok sakat çıkması nedeniyle yereyim mi şaşırdım! Acaba yanlış bir antrenman mı yaptırıyor? Zira bu kadar sakatlığın başka bir açıklamasını bulamıyorum. Sonuç olarak ben bu Fenerbahçe'yi beğenmedim. Santrfor transferi yapacak bir Başkan istiyorum! Hem de en acilinden…