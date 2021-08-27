Keyf edelim!

Pereira'nın en çok hoşuma giden tarafı nedir biliyor musunuz? Ağlamaması! Sürekli transfer isteyen, olmayınca da bütün kötü sonuçları buna bağlayan teknik direktörlerden bıktım usandım. Önceki döneminde birçok hata yapmasına rağmen şimdilerde çözüm üretmeye çalışan bir Pereira görüyorum. Hataları var mı var! Lakin sadece "ağlamaması" bile benim için çok önemli. Helsinki karşısında mücadele gücü düşük ama ayağı iyi oyuncularla çıkmak doğru bir karardı. Seviyesi Fenerbahçe'nin çok altında olan rakibe bu tip oyuncularla çıkmak sonuç almayı kolaylaştırdı.



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Tabi ki gecenin yıldızı Valencia… Kanat forvetten direk santrfora evrildi resmen. Zaten golcülük mayasında var. Amaaaa… Valencia'nın attığı goller takımdaki santrfor sıkıntısını aman ha unutturmasın. Zaten Valencia atıyor, golcü transferi yapmayalım düşüncesi inanın Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eder.



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Tabi Bilardocu Nazım Sangare'yi es geçmeyelim. Yaptığı asistler inanın golü atana bir şey bırakmıyor! Sadece orada olman yetiyor. Zor goller atan Fenerbahçe kolay goller yiyor. Esas sıkıntıda bence burada. Seviyesi düşük takımlar karşısında belki iş yapabilirsin. Ama sarılacivertliler bizim ligde sıkıntı yaşar diye düşünüyorum. Neyse olumsuzu konuşmak istemiyorum bu gece… Avrupa'da hat- trick yapan forvete, gol atan gence, kendi kalesine gol atan rakibe aç kalmışım! Bırakalım her şeyi keyfini çıkaralım. Kendimize keyf edelim.