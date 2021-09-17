Diri bir Mesut

Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikası Avrupa standartlarında.

Lakin maçın geri kalanı için aynı şeyleri söylemek kolay değil! Pereira'nın Frankfurt ekibiyle oynanacak karşılaşmaya iyi hazırlandığını söylemek gerek. Rakibi 10 defaya yakın ofsayta düşürmek Portekizli hocanın kurnazlığıydı. Sarılacivertliler deplasman galibiyeti kaçıran taraf oldu. Her daim Alman takımlarından çekinmişimdir. Kolay kolay maçı bırakmıyorlar, disiplinli bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu kez Fenerbahçe Alman takımı gibiydi. İlk yarıda olduğu kadar etkili olamasa da sonuna kadar mücadele etti.

Geçtiğimiz günlerde Valencia için şöyle demiştim: Fenerbahçe transferler yaptı yapmasına ama santrfor mevkisi Yine Valencia'ya kalacak gibi görünüyor.

Sizce de öyle değil mi?

Gerçekten Avrupa standartlarında bir futbol ortaya koydu Keçi! Özellikle ilk yarıda Alman ekibinin savunmasını inanılmaz yıprattı. Şu anki durumuyla takımda onu kesebilecek bir isim göremiyorum.

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Yeni transferlerden Rossi ise hala alışma sürecinde… Ben taraftarların sosyal medyada yazdığı gibi boş bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.

Sadece zamana ihtiyacı var. Seviyesi düşük bir ligden geldiği için bu seviyeye yabancı sadece… Ama alışı, verişi, aklıyla kısa zamanda uyum sağlayacağına inanıyorum. Mesut Özil'de yavaş yavaş olması gereken ritmine yaklaşıyor. Dün attığı golün yanı sıra takıma liderlik etti. Alman taraftarlar ellerine geçeni sahaya atarken o öpücük atarak adeta ders verdi! Bence Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan oyuncu diri bir Mesut.

Bu sağlanabilirse hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok önemli işler başarabilecek bir takım var.

Fenerbahçe galibiyeti kaçıran taraftı. Ama bu oyunu oynamayı sürdürürse seri zaferler yakındır.