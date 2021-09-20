Fenerbahçe’nin golcüsü olmak!

Fenerbahçe'nin santrforu olmak inanın dünyanın en zor işi! Son yıllarda kimler geldi, kimler geçti ama neredeyse hepsi etkisiz kaldı. Arkasına teneke bağlanıp gönderilen kaç golcü gördüm. Acaba sorun golcülerde mi, sistemde mi? Fenerbahçe'nin golcüsü her yıl krallığa oynamalı.

Ama sarı- lacivertli taraftarlar öyle bir hale geldi ki; 10 gol atanı başarılı sayacaklar! Berisha da bu santrfor değirmenine girmek üzere, benden söylemesi. Allah aşkına beslenmeyen santrfor ne kadar gol atabilir? Pereira öndeki 3'lüyle hücum edeceğine, sistemi topu Berisha'yla buluşturmak üzerine kurmalı. Zaten presi sevmeyen Berisha'yı koşturarak yoruyorsun ve temiz vuruş yapmasına engel oluyorsun.

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Avrupa sonrası verilen rotasyon kararı doğru. Ancak ben Muhammed'in hangi özelliğiyle sürekli ilk 11'de başladığını anlayamıyorum. Çok top eziyor, takımın hızını kesiyor, pas hataları haddinden fazla. Uzaktan bir gol attı diye kimse Fenerbahçe formasını bu kadar kolay giyemez. Elbette tecrübe kazanacak, bir gün belki de tartışmasız ilk 11 oyuncusu olacak ama şimdi değil. Böyle yaparak zaten az olan kredisi tamamen bitiyor. Olgunlaşamaya bile zaman bulamayacak.

Bu mağlubiyeti sadece Avrupa yorgunluğuna bağlamak sorunları görmezden gelmek anlamına gelir.

Fenerbahçe'nin artık en az 10 oyuncusunun belli olması lazım. Her hafta başka oyuncularla çıkmak oyun ezberinin sekteye uğramasına yol açıyor. Hızlı oyuncuları olan rakipler karşısında -Visca gibi- 3'lü savunma çok adam kaçırıyor. Okaka'nın golünde Serdar Aziz yardımcı hakemliğe soyunabildi sadece! Sanki elini kaldırınca oyun duracak! Daha köprünün altından çok sular geçer ama yol yakınken hastalığın tedavi edilmesi şart.