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Emre Bol

Emre Bol

18 Ekim 2021 | Pazartesi

Rezil hakem

Sevgili dostlar; maçın kazananı, kaybedeni çok önemli değil. Önemli olan sahada güzel futbolu izleyebilmemiz.
Ama maçın hakemi Ali Şansalan henüz 23. dakikada öyle bir kırmızı kart uydurdu ki adeta maçın içine etti. Omuz omuza bir mücadeleye nasıl böyle bir yorum yaptı inanın anlamak mümkün değil. Hal böyle olunca sahada oyun yerine kör dövüşü izlemek zorunda kaldık. Fenerbahçe iyice kendi sahasına çekildi, boşluk bulamayan Trabzonspor ise bol bol gereksiz pas yapmak zorunda kaldı. Bir hakem maçı nasıl bir takımdan alıp, öbürüne verir, çok net bir şekilde gördük. Benim Trabzonspor'un mücadelesine diyecek lafım yok. Ama bu kadar kötü ve art niyetli hakem futbol sahalarında zor görülür. Nwakeme'nin onlarca itirazını görmezden gelen Ali Şansalan, söz konusu Fenerbahçeli bir oyuncu olunca hemen kartı gösteriverdi.
Kim'in pozisyonunda kırmızı kartı öyle bir çıkarışı vardı ki görmeliydiniz.
Tokat atar gibi çıkardı kırmızıyı.
Sanırım Fenerbahçe nefretiyle!

***
Karşılaşma denk ve adaletli bir hakemle oynansaydı ne olacağını bilemem. Lakin Fenerbahçe iyi başlayıp, golü de bulduğu maçtan en az 1 puanı çıkarırdı.
Bu hakeme sessiz kalanlar, Fenerbahçe'nin mağlubiyetine bıyık altından gülenler şunu unutmasın. Rezil hakemlerle mücadelem sonsuza dek sürecek.
Sizin adalete ihtiyacınız olduğunda yine konuşacağım. Yeter ki bu art niyetli, yeteneksiz hakemleri futbolumuzdan temizleyelim.
Fenerbahçe yönetimi artık sessiz kalmamalı. Ali Şansalan'a düdüğü astırmalıdır.

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Etiketler :
Ali Şansalan, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kim, Fenerbahçeli

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