Malzemeci olamaz!

Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun… Artık ne yazacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum.

Normal şartlarda bir takımın teknik direktörü maç kazanmayı, başarılı olmayı ister. Ama hain Vitor öyle mi? Resmen takımına ihanet ediyor!

İnanın kovulmak istiyor! Tabi çok değerli tazminatını da alarak… Bizler de Fenerbahçe'yi daha ne kadar yerin dibine sokabilir diye izliyoruz.

Zira elden bir şey gelmiyor. "Elinden bir şeyler gelecek olanlar da" sadece bekliyor. Neyi bekliyorlarsa?

Yetmedi mi Fenerbahçe'nin eridiği?

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Yetmedi mi göz göre göre şampiyonluğun gittiğini izlediğimiz?Elindeki kaliteli ayakların hemen hepsini küstüren Pereira hala şampiyon olacağını düşünüyor mu?Henüz 12. haftada bu kadar puan kaybeden takım şampiyon filan olamaz dostlar. Esas sorunun gidip de atamamak değil, gelenin kalesinde gol olduğunu bile anlayamadı Pereira! Büyük ihtimalle direkten dönen toplardan, kaçan penaltıdan bahsedecek yine. Belki bu kez defansif zaafiyetin hesabını soracak birisi çıkar.Yanlışta ısrar etmenin anlamı yok artık. Pereira bu takımda malzemeci bile olamaz!Bırakın teknik direktörlüğü… Ali bey eğer gerekli kararı vermezse tribünlerden daha çok, "yönetim istifa" tezahüratı duyar!