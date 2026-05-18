F.Bahçe Saliha’yı bekliyor

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe Medicana, 2026- 2027 sezonu için ilk önemli yerli transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Sarı Melekler, yeni sezon için Saliha Şahin'le anlaşma sağladı. Son olarak Zeren Spor forması giyen 1998 doğumlu ve 1.86 cm'lik başarılı smaçör, kariyerine sarı-lacivertli renkler altında devam edecek. Yakın zamanda resmi sözleşmeyi imzalayacak milli yıldız, daha önce Karayolları, Sarıyer, Eczacıbaşı ve Chemik Police formaları giydi.