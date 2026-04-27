Vanjak Manisa’da

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'da transfer harekatı sürüyor.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50
Voleybolda Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'da transfer harekatı sürüyor. Manisa temsilcisi son olarak 30 yaşında, 1.93 boyundaki Alman smaçör Ivana Vanjak'la anlaşmaya vardı. Ülkemizde daha önce 2021-22 sezonunda Kuzeyboru forması giyen Vanjak geçen sezon İtalya'da Perugia Volley, Çin'de Hennan ve Ha Noi'de oynadı.