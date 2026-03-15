Fenerbahçe set vermedi

Fenerbahçe, zorlu Bursa deplasmanından zaferle döndü. Sarı-lacivertliler, parkeden 3-0’lık net bir skorla galibiyetle ayrıldı
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor Eker'e konuk oldu. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, 26. maçında 22. galibiyetini elde ederek ligde normal sezonu ikinci sırada bitirdi. Karşılaşmanın setleri 16-25, 21-25 ve 29-31 tamamlandı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı köşe oyuncusu Ana Cristina, adeta şov yaptı. Hem hücumda hem de servis hattında devleşen Ana Cristina, 26 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu. Yaasmeen Bedart-Ghani 20, Aslı Kalaç ise kaydettiği 13 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Nilüfer'de ise Shemanova'nın 18 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Fenerbahçe, play-off yarı finalinde ise ligi üçüncü sırada bitiren Zeren Spor ile eşleşti.