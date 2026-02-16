Zirve aşkına

Halkbank, Efeler Ligi'nin 19. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbul BB'yi net 3-0 mağlup etti. Ankara'daki Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Halkbank, setleri 25-22, 25-21 ve 25-19'luk skorlarla kazanarak karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini alan başkent ekibi, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

EN SKORER LEAL

Halkbank'ta Yoandy Leal 18 sayıyla en skorer isim olurken, Marek Sotola 16 sayı, Aleksander Sliwka ise 10 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Ahmet Samet Baltacı 7, Yunus Emre Tayaz da 5 sayıyla skora destek verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Ali Fazlı ve Denislav Bardarov'un 17'şer sayılık performansları dikkat çekti.

YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Halkbank, İstanbul Büyükşehir Beledispor karşısında 3-0'lık skor ile net bir galibiyet elde etti. Güçlü oyununu sahaya yansıtarak maçı baştan sona kontrol altında tuttu ve puan cetvelinde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.