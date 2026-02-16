Ziraat tam gaz

Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde İstanbul Gençlik Spor, Ziraat Bankkart'ı konuk etti. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ziraat Bankkart, 20-25, 17-25 ve 18-25 sonuçlanan setlerle rakibini 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Ziraat Bankkart'ta Nimir Abdelaziz ve Tomasz Fornal 14'er sayıyla öne çıkarken Trevor Clevenot 10 sayıyla skora katkı sağladı.

Lider Ziraat Bankkart, gelecek hafta Alanya Bld'yi konuk edecek. İstanbul ekibi ise Ankara'da Spor Toto'nun konuğu olacak.