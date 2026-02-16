CANLI SKOR ANA SAYFA
Karar seti Gebze'nin

Karar seti Gebze’nin

Efeler Ligi'nin 19. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Gebze Bld., deplasmanda Alanya Belediyespor'u 25-20, 14-25, 15-25, 28-26,13-15 sonuçlanan setlerle 3-2 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Karar seti Gebze’nin
Efeler Ligi'nin 19. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Gebze Bld., deplasmanda Alanya Belediyespor'u 25-20, 14-25, 15-25, 28-26, 13-15 sonuçlanan setlerle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip maça iyi başlasada Gebze Belediyespor, maçı tie-break'e taşıdı. Karar setinde hata yapmayan Gebze maçı 3-2 kazandı.
