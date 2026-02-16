Derbide kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe Galatasaray’ı deplasmanda net bir skorla 3-0 mağlup etti ve derbiden zaferle ayrıldı
16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-21, 25-19, 25-19'luk skorlarla set vermeden 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Adis Lagumdzija 18 sayı ile yıldızlaştı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı yerinde takip etti. Saran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maçı protokol tribününde izledi.