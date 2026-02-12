Halkbank galibiyet arıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında bugün sahasında Polonya ekibi Bogdanka ile karşılaşacak.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında bugün sahasında Polonya ekibi Bogdanka ile karşılaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.30'da başlayacak. Grupta 1 galibiyetle son sırada yer alan başkent ekibi, Bogdanka'ya gruptaki ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.