Halkbank şov

Halkbank, Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Setler 25-21, 25-21 ve 25-22 sonuçlandı. Bu galibiyetle üst üste üçüncü maçını kazanan kırmızı mavi beyazlılar, ligdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Başkent ekibinde Yoandy Leal Hidalgo 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Marek Sotola 16, Matey Kaziyski ise 15 sayılık katkı sağladı.

ZİRVEDE DERBİ HEYECANI

Efeler Ligi'nde gelecek hafta Başkent derbisi heyecanı yaşanacak. Lider Ziraat Bankkart, hemen arkasından gelen ezeli rakibi Halkbank'ı Ankara'da ağırlayacak. Halkbank puan farkını kapatıp şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken, Ziraat Bankkart taraftar desteğiyle farkı açma peşinde olacak. Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olacak bu zirve mücadelesi, nefesleri kesecek.