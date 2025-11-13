CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Türkiye-İran voleybol maçı CANLI izle! Erkek Milli Takımı Türkiye İran maçı detayları

Türkiye-İran voleybol maçı CANLI izle! Erkek Milli Takımı Türkiye İran maçı detayları

Türkiye-İran maçı canlı izle! Erkek Milli Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde güçlü rakibi İran ile karşı karşıya geliyor. Final mücadelesi, 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak ve altın madalya sahibini belirleyecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye-İran voleybol maçı CANLI izle! Erkek Milli Takımı Türkiye İran maçı detayları

👉 Türkiye İran final maçını takip etmek için tıklayınız. 👈

Türkiye İran 6. İslami Dayanışma final maçı izle! Erkek Milli Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde İran ile karşılaşacak. 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak maç, altın madalya için kritik öneme sahip. Türkiye-İran maçı, voleybolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Milli takımımız, turnuvada gösterdiği üstün performansla finale yükseldi. Rakip İran, güçlü kadrosu ve deneyimi ile sahada olacak. Maçın canlı izleme linki ve yayın kanalları, turnuva organizasyonu ve federasyonun resmi duyuruları üzerinden paylaşılacak. Taraftarlar, Türkiye'nin altın madalya yolculuğunu canlı olarak takip ederek milli takımı destekleyebilecek. Bu final, yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda milli heyecan ve gururun simgesi olacak. Peki, Türkiye - İran final maçı ne zaman, saat kaçta? 6. İslami Dayanışma Oyunları final maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte detaylar!

TÜRKİYE - İRAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erkek Milli Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde İran ile karşılaşacak. 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak maç, altın madalya için kritik öneme sahip oluyor.

MİLLİ ERKEK TAKIMI TÜRKİYE İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca maç, TRT Spor Yıldız'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

Türkiye-İran Erkek Milli Takımı Finali Canlı İzle

ERKEK MİLLİ TAKIMIMIZ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Erkek Milli Takımımız, finale yükseldi. Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet 12 puana ikinci sırada yer alan Millilerimiz, finalde 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da İran ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-İran Erkek Milli Takımı Finali Canlı İzle

Erkek Milli Takımımızın turnuvada aldığı sonuçlar şu şekilde:

  • 1.Maç: Türkiye 3-1 Katar

  • 2.Maç: İran 3-1 Türkiye

  • 3.Maç: Türkiye 3-0 Çad

  • 4.Maç: Bahreyn 0-3 Türkiye

  • 5.Maç: Türkiye 3-0 Suudi Arabistan

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Osimhen detayı...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
G.Saray'da Afrika Kupası krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Azerbaycan Kadın Milli Takımı finali canlı izle Türkiye-Azerbaycan Kadın Milli Takımı finali canlı izle 09:50
Fransa-Ukrayna maçı detayları! Fransa-Ukrayna maçı detayları! 09:39
Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman? Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman? 09:04
Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? 08:36
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 07:42
Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! 07:16
Daha Eski
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32