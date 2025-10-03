CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol 2026 İstanbul’da

2026 İstanbul’da

“Türkiye, 2026 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Yer olarak İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nu kullanacağız. Hem erkek hem kadınların kura çekimi olacak”

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
2026 İstanbul’da

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Mercedes- Benz arasındaki milli takımlar ana sponsorluk anlaşması yenilendi. Dün gerçekleştirilen imza töreninde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müjdeyi verdi ve 2026 Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Üstündağ, şunları söyledi: "Paydaşların ve sponsorların önemine dikkat çekmek istiyoruz. Mercedes- Benz, bir dünya markası.

KURA İTALYA'DA

Türk sporuna büyük katkılar sunuyor. Bugün uzun zamandır süren birlikteliğimizi daha da uzatıyoruz. Yarın (bugün) 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi İtalya'da olacak. Türkiye, 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Yer olarak İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nu kullanacağız. Şans bizim yanımızda olsun."

BİZ DE VARIZ

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türk voleyboluna destek vermeye devam etmek istediklerini kaydederek, şunları söyledi: "Markamızla voleybolu el ele getirmeye karar verdik. Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olması için 'Biz de varız.' dedik. Türkiye de sonunda bir voleybol ülkesi oldu."

HEDEFE ULAŞTIK

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Mirza Lagumdzija, "Avrupa Şampiyonası'na kalabildik. Milletler Ligi'nde de istediğimiz hedefe ulaştık. 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaştık. Daha ileri gidebilirdik ama takım içinde çok fazla sakatlık oldu. Umarım daha ileriye gidebiliriz" dedi.

SAHA DIŞI DA ÖNEMLİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Cansu Özbay: "Öncelikli hedefimiz, ülkeyi en yukarılarda temsil etmek. Sahada çalışarak ve özverili olarak bu hedefimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Saha içi olduğu kadar saha dışı da önemli. Biz çok büyük bir aileyiz. Umuyorum ki başarılara devam ederiz."

