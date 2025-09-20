Türkiye 3-1 Hollanda (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Efeleri çeyrek finalde!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası son 16 turu maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Filenin Efeleri rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve dev organizasyonda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. Set sonucu: Türkiye 27-29 Hollanda

2. Set sonucu: Türkiye 25-23 Hollanda

3. Set sonucu: Türkiye 25-16 Hollanda

4. Set sonucu: Türkiye 25-19 Hollanda