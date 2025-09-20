CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Türkiye 3-1 Hollanda (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Efeleri çeyrek finalde!

Türkiye 3-1 Hollanda (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Efeleri çeyrek finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası son 16 turu maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve dev organizasyonda çeyrek finale yükseldi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 10:25 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 13:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye 3-1 Hollanda (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Efeleri çeyrek finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası son 16 turu maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Filenin Efeleri rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve dev organizasyonda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. Set sonucu: Türkiye 27-29 Hollanda

2. Set sonucu: Türkiye 25-23 Hollanda

3. Set sonucu: Türkiye 25-16 Hollanda

4. Set sonucu: Türkiye 25-19 Hollanda

G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
Buruk'tan hayrete düşüren istatistik!
DİĞER
Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
F.Bahçe'de rota yeniden Vlahovic! Bedelsiz gelebilir
Marchisio'dan Yıldız'a: Juventus'un Yamal'ı gibi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş gelişme! Gerginlik sonrası ara verildi F.Bahçe'de flaş gelişme! Gerginlik sonrası ara verildi 12:47
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig) Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig) 12:34
İşte F.Bahçe'nin güncel borcu! İşte F.Bahçe'nin güncel borcu! 12:33
Beşiktaş'a Japon sol kanat! Beşiktaş'a Japon sol kanat! 12:16
İşte Trabzonspor maçının VAR hakemi! İşte Trabzonspor maçının VAR hakemi! 12:10
Jordan Loyd Anadolu Efes'te! Jordan Loyd Anadolu Efes'te! 12:00
Daha Eski
Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig) Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig) 11:48
F.Bahçe Beko ABD'li yıldızı duyurdu! F.Bahçe Beko ABD'li yıldızı duyurdu! 11:38
Buruk'tan hayrete düşüren istatistik! Buruk'tan hayrete düşüren istatistik! 11:25
Marchisio'dan Yıldız'a: Juventus'un Yamal'ı gibi! Marchisio'dan Yıldız'a: Juventus'un Yamal'ı gibi! 11:21
Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER! Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER! 11:06
F.Bahçe'de rota yeniden Vlahovic! Bedelsiz gelebilir F.Bahçe'de rota yeniden Vlahovic! Bedelsiz gelebilir 10:26