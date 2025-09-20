Türkiye 3-1 Hollanda (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Efeleri çeyrek finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası son 16 turu maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Filenin Efeleri rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve dev organizasyonda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Set sonucu: Türkiye 27-29 Hollanda
2. Set sonucu: Türkiye 25-23 Hollanda
3. Set sonucu: Türkiye 25-16 Hollanda
4. Set sonucu: Türkiye 25-19 Hollanda
Filenin Efeleri'nin sizlere mesajı ektedir: FİLENİN EFELERİ, TARİHİMİZDE İLK KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNALİNDE!❤️ pic.twitter.com/kqIe9Zt8Lm— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) September 20, 2025