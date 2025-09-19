Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri son 16 turunda!

Son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Filenin Efeleri, Hollanda karşısında çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Milli takımımız, güçlü kadrosuyla sahada galibiyet ararken, Hollanda da bu turu geçip adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Turnuvada şimdiye kadar sergilenen mücadele ve alınan sonuçlar, Türkiye-Hollanda voleybol maçını çok daha heyecanlı hale getiriyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Türkiye-Hollanda voleybol maçını izlemek için tıklayınız.

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Filenin Efeleri, rakibini elemesi halinde çeyrek finale yükselecek.

FİLENİN EFELERİ MAÇ KADROSU

Filenin Efeleri'nin kadrosu ve maç programı şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumzija, Can Koç

Smaçörler: Mirza Lagumzdija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

13 Eylül 2025

TSİ 09.00 Japonya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

15 Eylül 2025

TSİ 05.30 Türkiye-Libya (TRT Spor Yıldız)

17 Eylül 2025

TSİ 09.00 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)