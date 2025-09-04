ABD-Türkiye maçı CANLI İZLE | FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek final oynama başarısı gösteren Filenin Sultanları, sahaya yarı final bileti için çıktı. ABD-Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLADI?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan ABD-Türkiye maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da başladı.

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Tayland'da oynanan ABD-Türkiye voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor..

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE