ABD-Türkiye maçı CANLI İZLE | FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası CANLI MAÇ

ABD-Türkiye maçı CANLI İZLE | FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası CANLI MAÇ

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında da etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Üst üste 2. kez çeyrek final oynama başarısı gösteren Filenin Sultanları, yarı final biletini alarak unutulmaz bir turnuva yaşamak istiyor. ABD-Türkiye voleybol maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 16:25
ABD-Türkiye maçı CANLI İZLE | FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası CANLI MAÇ

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek final oynama başarısı gösteren Filenin Sultanları, sahaya yarı final bileti için çıktı. ABD-Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLADI?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan ABD-Türkiye maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da başladı.

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Tayland'da oynanan ABD-Türkiye voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor..

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

DİĞER
SON DAKİKA
