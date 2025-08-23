CANLI SKOR ANA SAYFA
Filenin Sultanları CANLI İZLE | Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Dünya Şampiyonası

Filenin Sultanları CANLI İZLE | Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Dünya Şampiyonası

Filenin sultanları, Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası ilk maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, son 16 turu hedefi için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:15
Filenin Sultanları CANLI İZLE | Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya ile mücadele edecek. Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, İspanya'nın ardından Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Peki Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - İspanya maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

MİLLİ TAKIMIN KADROSUNDA DENEYİMLİ İSİMLER VAR

Ay-yıldızlıların Dünya Şampiyonası kadrosunda tecrübeli isimler bulunuyor. Dünya şampiyonalarında 2006, 2010, 2018 ve 2022'de kadroda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda 5'inci kez sahada olacak. Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın da Tayland'da milli takımın başarısı için ter dökecek.

MİLLİLER ÜST ÜSTE 6'NCI KEZ BOY GÖSTERECEK

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösterecek. Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI CANLI İZLE TRT 1

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

23 Ağustos Cumartesi TSİ 15.30 | Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi TSİ 15.30 | Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba TSİ 12.00 | Türkiye-Kanada

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
